В Минкурортов Кубани рассказали о предпочтениях российских туристов

Курорты Краснодарского края в 2021 году посетили 3,5 млн туристов, сейчас они заполнены на 64%, Азовского – на 46%, - сообщили в пресс-службе администрации Кубани.

Уровень бронирования на высокий сезон достиг 90%, при этом наиболее востребованы санатории и отели категории 4-5 звезд, работающие по системе "Все включено" и "Ультра все включено", их в крае сейчас 80. Большая часть из них расположена в Сочи, Анапе и Геленджике, - .рассказала врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина, передает "АиФ-Юг".

Всего за летний сезон с мая по сентябрь край планирует принять не менее 10 млн отдыхающих, - добавила Золотухина.