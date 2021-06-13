Александр Поветкин больше не будет боксировать

Известный российский боксер Александр Поветкин официально сообщил сегодня о завершении профессиональной спортивной карьеры.

"Я завершил карьеру, благодарю всех за поддержку. Такое решение, конечно, далось непросто", - приводит его слова Интерфакс.

Уход Поветкина из спорта прокомментировал генсек Федерации бокса России Кирилл Щекутьев. "Один из величайших российских боксеров, который подарил нашим болельщикам яркие бои. Александр является человеком, который популяризировал бокс и продолжит это делать", - выразил уверенность он.

Напомним, что свой последний бой, прошедший в ночь на 25 марта, Поветкин проиграл британцу Диллиану Уайту, лишившись титула чемпиона WBC в супертяжелой весовой категории.

Таким образом, 41-летний Поветкин за карьеру профессионального боксера провел 40 боев, из которых в 36 победил (25 – нокаутом), один завершил вничью и три проиграл.