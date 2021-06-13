План Пашиняна: больше сдавшихся в плен диверсантов - больше переданных Баку карт минных полей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня в Егварде, что Ереван передал Баку далеко не все карты минных полей в обмен на 15 армянских диверсантов. Таким образом он опроверг обвинения оппозиции в том, что накануне Азербайджан получил все карты минных полей, какие есть у властей Армении.

"Мы передали карты минных полей, но это малая часть тех карт, которые у нас есть. Не могу сказать, что не существенная, однако малая", - приводит его слова Спутник-Армения.

Также Никол Пашинян напомнил, что Армения уже отдавала карты минных полей Азербайджану в прошлом декабре, и подчеркнул, что пока что передаются карты в глубине освобожденных территорий, а не на армяно-азербайджанской границе.

Таким образом, премьер-министр Армении озвучил схему, по которой будут выдаваться карты минных полей: часть карт в обмен на часть взятых под контроль армянских диверсантов, которые периодически проникают на территорию Азербайджана с целью минирования границы. Чем больше будет совершаться таких провокаций и чем больше диверсантов будет задержано – тем более полный комплект карт минных полей получит Баку.