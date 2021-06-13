Разбившегося на самокате мэра Кисловодска перевозят в Москву

Мэр Кисловодска Александр Курбатов, разбившийся на электросамокате, летит в Москву на лечение. В Кисловодске ему провели экстренную операцию, позволившую стабилизировать состояние организма.

"В эти минуты главу нашего города транспортируют в Москву. Состояние остается тяжелым, врачи ввели его в искусственную кому. Специалистам Кисловодской городской больницы удалось стабилизировать тяжелейшее состояние Александра Курбатова и было рекомендовано продолжить лечение в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы мэрии.

Напомним, что для спасения жизни Курбатова в Кисловодск накануне прибыла бригада врачей из Ставрополя, а также эксперты из центра Бурденко.