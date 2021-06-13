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Трактористов из Армении проводили с территории Азербайджана домой

Трактористов из Армении проводили с территории Азербайджана домой

В Минобороны Армении сегодня рассказали о нарушении границы двумя жителями общины Тех Сюникской области, которые на тракторах заехали на территорию Азербайджана в Лачинском районе, намереваясь провести там сельскохозяйственные работы.

Инцидент произошел накануне. "12 июня при выполнении сельскохозяйственных работ двое сельчан общины Тех Сюникской области на тракторах, не сориентировавшись в местности, оказались на азербайджанской территории", - сообщили в МО РА.

После этого состоялись переговоры между азербайджанскими и армянскими военными при участии российских миротворцев. В результате трактористы были возвращены вместе с техникой на территорию Армении.

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Вестник Кавказа

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