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Вакцинированный Владимир Кузьмин заразился коронавирусом и попал в больницу

Вакцинированный Владимир Кузьмин заразился коронавирусом и попал в больницу

66-летний известный российский музыкант Владимир Кузьмин, недавно сделавший прививку от коронавируса, заразился этой инфекцией и попал в больницу. Об этом сообщил он сам в Instagram.

При этом Кузьмин подчеркнул, что своевременная прививка помогает ему справляться с коронавирусом.

"Я в госпитале. Врачи говорят, что благодаря вакцине, сделанной мной в три захода, болезнь должны протекать спокойно. Чувствую себя нормально. Условия хорошие, гитара со мной", - написал он в соцсети.

 
 
 
 
 
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Публикация от Владимир Кузьмин 🎸🎸🎸 (@v.kuzmin_official)

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