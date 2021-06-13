Вакцинированный Владимир Кузьмин заразился коронавирусом и попал в больницу

66-летний известный российский музыкант Владимир Кузьмин, недавно сделавший прививку от коронавируса, заразился этой инфекцией и попал в больницу. Об этом сообщил он сам в Instagram.

При этом Кузьмин подчеркнул, что своевременная прививка помогает ему справляться с коронавирусом.

"Я в госпитале. Врачи говорят, что благодаря вакцине, сделанной мной в три захода, болезнь должны протекать спокойно. Чувствую себя нормально. Условия хорошие, гитара со мной", - написал он в соцсети.