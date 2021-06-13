Патриархия Грузии решила не закрывать детский пансион в Ниноцминда

Как сообщили сегодня в Патриархии Грузии, детский пансион в Ниноцминда не будет закрыт, несмотря на скандал с информацией о применении в этом учреждении насилия к воспитанникам.

Напомним, что неделю назад Тбилисский городской суд постановил перевести детей из этого пансиона в другие учреждения в связи с рисками для их жизни и здоровья. Патриархия обжаловала это решение.

Было решено, что пансион будет реформирован. "Мы пришли к единому мнению, что все вопросы должны решаться в интересах детей. Мы хотим подчеркнуть, что важно не преувеличивать какие-либо проблемы, любые нарушения, с которыми мы можем столкнуться, в том числе в случае детского дома. Мы не говорим о закрытии пансиона", 0 сообщили в Патриархии Грузии.

Как пишет Спутник-Грузия, сегодня в пансионе в Ниноцминда остаются 23 ребенка, их состояние контролируют социальные работники.