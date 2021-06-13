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Соратник Сержа Саргсяна арестован за подкуп избирателей

Соратник Сержа Саргсяна арестован за подкуп избирателей

Экс-мэр Армавира Рубен Хлгатян был арестован сегодня за попытку подкупа избирателей в селе Джанфида. Хлгатян – член блока "Честь имею", руководит которым один из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта, экс-президент Армении Серж Саргсян.

Хлгатян был задержан 10 июня в тот момент, когда попытался передать жителю Джанфиды 9 млн драмов (примерно $17,3 тыс) для того, чтобы тот раздал их соседям с целью купить их голоса на внеочередных парламентских выборах.

Против Хлгатяна возбуждено уголовное дело за попытку дачи взятки избирателям. Экс-мэр Армавира был арестован вместе с тем жителем Джанфиды, которому давал деньги.

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Вестник Кавказа

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