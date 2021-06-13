Организаторы "Бессмертного полка" решили не проводить шествие в 2021 году

Организаторы "Бессмертного полка" отменили проведение запланированной на 24 июня акции в традиционном формате. Об этом сообщила сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

"Ограничения по-прежнему присутствуют, к сожалению. Мы сейчас наблюдаем, что и пик заболеваемости немного растет. Поэтому, конечно, мы не сможем выполнить требования Роспотребнадзора во время шествия. Поэтому в этом году тоже мы не будем проводить", - цитирует ее ТАСС.

Цунаева уточнила, что шествия в онлайн-формате тоже не планируется.

Она также акцентировала внимание на том, что в традиционном формате "Бессмертный полк" пройдет не раньше 2022 года. "Смысла переносить в этом [году] уже не будет", - заключила Цунаева.

Напомним, за минувшие сутки в России было зарегистрировано зарегистрированы 13 510 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это максимум с 15 февраля 2021 года, когда выявили 14 207 заболевших. Общее число заражения COVID-19 в России составляет 5 193 964.