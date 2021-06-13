Анна Попова: россияне смогут свободно дышать после 60% вакцинации

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила сегодня в связи с началом третьей волны заболеваемости коронавирусом в России. Главный санитарный врач подчеркнула, что россиянам не время расслабляться, необходимо неукоснительно соблюдать меры эпидемиологической безопасности, а самое главное – нужно как можно быстрее привиться от Covid-19.

"Надо точно помнить, что любое послабление, любой отказ от тех требований, которые выработаны в тяжелом, напряженном так скажем бою с инфекцией, могут привести к осложнению эпидситуации. Сегодня расслабляться нельзя", - сказала она на You-Tube-канале депутата Леонида Слуцкого.

"Россияне смогут свободно дышать и более свободно передвигаться, когда 60% взрослых сделают прививки, либо теми или иными путями получат иммунитет", - указала Анна Попова.