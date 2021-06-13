Полузащитник сборной Дании пережил клиническую смерть на футбольном поле

Врач сборной Дании по футболу Мартен Боесен официально сообщил сегодня, что полузащитник Кристиан Эриксен, накануне в первом тайме матча против Финляндии потерявший сознание, перенес на поле клиническую смерть – у него остановилось сердце.

"Его уже не было с нами", - заявил Боесен в интервью BBC.

Напомним, что Эриксен получил непрямой массаж сердца прямо на футбольном поле, после чего бригада врачей использовала дефибриллятор, и стадион датский футболист покинул в сознании.

Он был госпитализирован и сейчас находится в стабильном состоянии.

Матч завершился победой Финляндии 1:0.