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Полузащитник сборной Дании пережил клиническую смерть на футбольном поле

Полузащитник сборной Дании пережил клиническую смерть на футбольном поле

Врач сборной Дании по футболу Мартен Боесен официально сообщил сегодня, что полузащитник Кристиан Эриксен, накануне в первом тайме матча против Финляндии потерявший сознание, перенес на поле клиническую смерть – у него остановилось сердце.

"Его уже не было с нами", - заявил Боесен в интервью BBC.

Напомним, что Эриксен получил непрямой массаж сердца прямо на футбольном поле, после чего бригада врачей использовала дефибриллятор, и стадион датский футболист покинул в сознании.

Он был госпитализирован и сейчас находится в стабильном состоянии.

Матч завершился победой Финляндии 1:0.

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