Англичане вывели в матче с Хорватией самого молодого футболиста в истории чемпионата Европы

На 82-й минуте сегодняшнего матча Евро-2021 между сборными Англии и Хорватии на поле лондонского стадиона "Уэмбли" вышел английский полузащитник Джуд Беллингем, мгновенно поставивший рекорд чемпионата Европы – он стал самым молодым футболистом в истории турнира.

Сегодня Беллингему исполнилось 17 лет и 349 дней, он первый несовершеннолетний футболист чемпионата Европы: прежде рекорд молодости держал футболист из сборной Нидерландов Йетро Виллемс, которому в его первом матче на Евро-2012 исполнилось 18 лет и 71 день.

Англия выиграл этот матч Евро-2021 со счетом 1:0, единственный гол в ворота хорватов забил Рахим Стерлинг на 57-й минуте. Таким образом, с 3 очками сборная Англии возглавляет сейчас группу D. Завтра в этой группе сыграют сборные Шотландии и Чехии.