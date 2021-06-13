Дагестан дал первое российское зерно 2021 года

Накануне в Хасавюртовском районе Дагестана стартовала первая в этом году в России сельскохозяйственная кампания по уборке озимых зерновых. С целью проконтролировать это событие первый замглавы Минсельхоза РД Шарип Шарипов посетил СПК имени Жданова и МУП "Османюртовское"

Площадь озимых в Хасавюртовском районе составляет свыше 16,5 тыс га, его уборкой занимаются два комбайна "Вектор" МТС "Хасавюртовская", пишет РИА Дагестан.

В СПК имени Жданова планируют добыть более 2 т зерна с каждого гектара. В "Османюртовском", в свою очередь, намерены получить с гектара от 5 т до 6 т озимых.

"Будем оперативно помогать снимать возникающие вопросы, в том числе путем переброски комбайнов, при необходимости, с одних территорий в другие. Кроме того, рассчитываем обеспечить заготовку соломы в максимальных объемах – не менее 200 тыс. т, что на 33% больше уровня прошлого года", - сообщил Шарип Шарипов.