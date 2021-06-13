Эрдоган рассказал о грядущем визите в Шушу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, улетая в Брюссель, сообщил, что после Европы отправится в Азербайджан, где вместе с президентом Ильхамом Алиевым посетит Шушу.

"На этот раз мы отправимся на земли, где была одержана победа. Иншаллах, мы посетим Шушу. 16 июня мы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым будем смотреть матч нашей национальной сборной по футболу с Уэльсом", - приводит его слова АзерТАдж.

Также Эрдоган подчеркнул, что братство турецкого и азербайджанского народов гарантирует мир и стабильность в регионе, основой которых стала победа азербайджанской армии в Карабахской войне.