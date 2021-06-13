Джо Байден: США не хотят конфликта с Россией

Президент США Джозеф Байден по итогам саммита G7 в Великобритании заявил сегодня, что Вашингтон не стремится организовать конфликт с Москвой. При этом он подчеркнул, что будущее российско-американских отношений зависит сейчас именно от России.

Байден согласился с Путиным в том, что отношения России и США находятся сейчас в "удручающем состоянии", пишет ТАСС. По его мнению, одной из сфер нового сотрудничества двух стран могла бы стать защита климата.

Также президент США выразил уверенность в том, что при нем Белый дом сможет договориться с Кремлем об обеспечении стратегической стабильности.