Нафтали Беннет: не стоило идти на ядерную сделку с Ираном

Будущий премьер Израиля Нафтали Беннет заявил сегодня в речи на телеканале Кнессета, что международным переговорщикам не стоило заключать ядерную сделку с Ираном, и ее восстановление также нежелательно.

"Возобновление ядерной сделки с Ираном – ошибка. Израиль не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием", - пообещал он.

В данный момент коалиционное правительство Израиля приносит присягу. Беннет выступил первым как первый по очереди премьер-министр.

Напомним, что Беннет будет руководить страной около двух лет, после чего его сменит лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.