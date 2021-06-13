G7 проголосовала за стабильность и предсказуемость в отношениях с Россией

Сегодня днем было опубликовано коммюнике трехдневного саммита "Большой семерки", участники которого – лидеры США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Японии и Канады – заявили, что хотят стабильных и предсказуемых отношений с Россией.

"Мы подтверждаем нашу заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией, и мы будем продолжать взаимодействовать там, где есть сферы, представляющие взаимный интерес", - сказано в коммюнике G7.

При этом "Большая семерка" не преминула обвинить Россию в "дестабилизирующем поведении", в том числе во "вмешательстве в демократические системы других стран", и призвать Москву "выполнить международные обязательства в области прав человека".

Также G7 пообещала санкции Беларуси за посадку самолета Ryanair в Минске. "Мы будем работать сообща, чтобы привлечь к ответственности лиц, причастных к этому, в том числе посредством санкций, а также продолжим поддерживать гражданское общество, независимые СМИ и права человека в Белоруссии", - отмечено в коммюнике.