Кочарян пообещал закрыть фонд Сороса в Армении

Один из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта, идеолог современного армянского национализма Роберт Кочарян пообещал сегодня избирателям, что, если его блок "Армения" победит на внеочередных парламентских выборах, он закроет фонд "Открытое общество", финансируемый известным американским миллиардером Джорджем Соросом.

"Мы просто сформируем законодательное поле, после чего будут либо жесткие ограничения, либо прямой запрет на деятельность такой организации. Есть две модели, одна из них - прямой запрет. Согласно другой модели, они должны признать себя иностранным агентом", - приводит его слова ТАСС.

При этом второй вариант не означает закрытие фонда Сороса в Армении, тут же обратил внимание Кочарян – его деятельность лишь будет напрямую контролироваться правительством.

Напомним, что обвинение Никола Пашиняна и его команды в прямых связях с Соросом является одной из ключевых претензий оппозиции – несмотря на то, что "Открытое общество" активно работало в Армении и до "бархатной революции" 2018 года, то есть в годы правления самого Роберта Кочаряна и его преемника Сержа Саргсяна.