В Армении нашли способ не пустить партию Пашиняна на выборы

Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" может пропустить внеочередные парламентские выборы 20 июня в случае, если ЦИК РА обратится в суд по предложению главы Палаты адвокатов республики Ары Зограбяна.

Зограбян обратил внимание на то, что "Гражданский договор" можно технически лишить регистрации на выборах, если суд признает, что Пашинян в ходе предвыборной кампании призывал население к насилию.

"Партия "Зартонк" (учредителем которой является Зограбян – прим. Ред.) подала заявление в ЦИК, предложив обратиться в суд для признания утратившей силу регистрации избирательного списка партии "Гражданский договор". Из-за риторики ненависти Пашиняна и призыва к насилию не обеспечивается проведение свободных выборов", - приводит РИА Новости его слова.

Также Зограбян призвал вызвать Пашиняна на заседание ЦИК для объяснения его недавних обещаний устроить в Армении "стальную революцию" и кадровый разнос. Присутствовавшие на заседании представители премьер-министра пояснили, что он хочет лишь привлечь к ответственности преступников.