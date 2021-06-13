"Город Агдам восстанет из пепла"

Сегодня в Азербайджане состоялась вторая поездка представителей дипломатического корпуса в освобожденный и реконструируемый город Агдам. Зарубежных дипломатов в этой поездке сопровождали помощник президента Азербайджана, завотделом по вопросам внешней политики президентской Администрации Хикмет Гаджиев и помощник первого вице-президента республики Эмин Гусейнов.

Основной темой визит в Агдам стало его восстановление, который идет полным ходом уже сейчас. Хикмет Гаджиев обратил внимание на то, что, хотя Агдам был освобожден чуть более полугода назад, в нем уже произошли изменения в лучшую стороны, город постепенно возрождается из руин.

"По инициативе президента и правительства Азербайджана Агдам, известный как "Хиросима Кавказа", станет одним из красивейших городов региона. Агдам будет городом мира и спокойствия, и люди, которые 30 лет были разлучены со своей родиной, смогут вернуться на эти земли в безопасных условиях", - приводит его слова АзерТАдж.

Помощник президента отметил, что ряд мест в городе уже изменили свой облик. "Мы видим, что в Агдаме уже начался процесс реконструкции. Благодаря реконструкции я сам многое не узнал, многое изменилось", - сообщил Хикмет Гаджиев.

Эмин Гусейнов, в свою очередь, подчеркнул, что Агдам восстанет из пепла, из пустоты, в которую он был обращен десятилетиями армянской оккупации, и станет одним из крупнейших и красивейших азербайджанских городов.

Помощник первого вице-президента, в частности, сообщил, что к крепости Шахбулаг, одного из важнейших исторических памятников Карабаха, будет проложена новая дорога. Эмин Гусейнов напомнил, что в крепости останавливался основатель и первый правитель Карабахского ханства Панах Али-хан. В годы оккупации этот памятник истории использовался захватчиками как площадка для ресторана.

Во время поездки иностранные дипломаты ознакомились с вандализмом армянских националистов в Джума-мечети Агдама. Организаторы события подчеркнули, что против исторического и культурного наследия Азербайджана и в Агдаме, и в целом на прежде оккупированных землях была проявлена беспрецедентная агрессия. Были разрушены, осквернены либо арменизированы исторические памятники, культурные центры, кладбища и мечети. Джума-мечеть в Агдаме, построенная в 1868-1870 годах, уцелела лишь потому, что ее минареты использовались оккупантами для координации и наблюдения.

Также представители иностранного дипкорпуса осмотрели руины зданий в центре Агдама, включая сровненный с землей Агдамский драматический театр. Они были подробно проинформированы об ущербе, нанесенном оккупантами культурному наследию Азербайджана. Развалины Агдамского драматического театра планируется хранить в музее под открытым небом как напоминание о преступлениях, совершенных против культуры и истории Азербайджанской Республики.