В Алматы задержали водителей, которые дважды переехали упавшего на дорогу пешехода - мужчина скончался

Полиция Алматы задержала двух водителей, которые в ночь на 12 июня совершили смертельный наезд на упавшего пешехода.

Согласно записи камер наблюдения, мужчина, переходя дорогу, оступился и упал, после чего лежал без движения. Чуть позже, когда возле мужчины остановился легковой автомобиль, по дороге на большой скорости ехала иномарка. Водитель не успел среагировать и переехал мужчину. Машина скрылась с места преступления. Затем ситуация повторилась - другая машина также переехала лежащего на дороге человека и, не останавливаясь, уехала.

Правоохранители искали водителей двое суток, оказалось, что один из них спрятал свой автомобиль во дворе частного жилого дома по улице Есентай. Второго автомобилиста также нашли, он оказался сотрудником станции техобслуживания, расположенной недалеко от места ДТП.

Обе машины сейчас находятся на стоянке временного хранения, водители доставлены в полицию.