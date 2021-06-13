Россия и ООН выступили за скорейший созыв министров ближневосточного "квартета"

Состоялись консультации замглавы МИД России Сергея Вершинина со специальным координатором ООН по Ближнему Востоку Тором Веннесландом. Стороны подчеркнули важность скорого созыва заседания "квартета" международных посредников по ситуации на Ближнем Востоке на уровне министров, пишет ТАСС.

"С российской стороны была дана высокая оценка усилиям ООН, а также Египта по прекращению силового противостояния в мае с.г., чему Москва энергично способствовала. В целях активизации консолидированных шагов по продвижению БВУ отмечена важность скорейшего созыва заседания "квартета" на уровне министров, а также расширения его координации с заинтересованными региональными игроками", - сообщает МИД России в воскресенье.

Также прошла отдельная встреча спецпредставителя МИД России по ближневосточному урегулированию Владимира Сафронкова с Веннесландом. "Обсужден набор практических шагов в интересах укрепления прекращения огня вокруг сектора Газа, оказания гуманитарного содействия мирному населению и восстановлению гражданской инфраструктуры", - рассказали в ведомстве.

Особое внимание представители России и ОНН на переговорах уделили "задачам формирования атмосферы для налаживания диалога между палестинцами и израильтянами по вопросам окончательного статуса на базе решений СБ и ГА ООН, включая принцип "двух государств" - Палестины и Израиля, сосуществующих в мире и безопасности". Ближневосточный "квартета" международных посредников в составе России, США, ООН и ЕС занимает центральную роль в этих усилиях, отметили в министерстве.