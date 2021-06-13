Мэра Кисловодска ввели в искусственную кому

Стало известно о состоянии главы Кисловодска Александра Курбатова, который в субботу упал с электросамоката.

При падении Курбатов получил серьезную черепно-мозговую травму, врачи прооперировали мэра и ввели в искусственную кому. Его состояние оценивается как стабильное тяжелое.

"Огромная благодарность врачам - вся необходимая помощь оказана вовремя. Состояние пациента стабилизировалось, он находится в искусственной коме. Александр Вячеславович под постоянным наблюдением специалистов", - сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в Instagram.