В Хорватии впервые в честь Дня России подсветили цветами российского флага самый большой фонтан

В центре Загреба в честь Дня России подсветили цветами российского флага самый большой фонтан Хорватии.

"Такая акция состоялась впервые, раньше такой возможности просто не было. До российского еще четыре посольства удостоились своего национального флага на фонтане", - отметили в посольстве РФ, передает РИА Новости.

Загреб является побратимом Москвы и Санкт-Петербурга. Эффектная подсветка собрала накануне вечером у фонтана множество российских граждан и местных жителей.