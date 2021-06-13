Квартиру в Подмосковье смогут выиграть россияне, привившиеся с 15 по 25 июня

В Московской области в рамках стимулирования вакцинации населения решили устроить розыгрыш трехкомнатной квартиры. Отмечается, что попытать счастье смогут все граждане России.

"В Подмосковье стартует акция для тех, кто сделает прививку от новой коронавирусной инфекции. Главное условие - укол первым компонентом вакцины должен быть сделан с 15 по 25 июня 2021 года в пунктах вакцинации Минздрава Московской области. При этом препарат можно выбрать любой - "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак". Приз - трехкомнатная квартира площадью 74,9 кв.м. в Серпухове, ЖК "Новая пролетарка", - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно на портале "Госуслуг" uslugi.mosreg.ru кликнуть на баннер акции, подтвердить свое согласие с правилами участия, указать необходимые личные данные. После регистрации на почту участника поступит специальный код, подтверждающий регистрацию.

Имя победителя назовут 27 июня в 19:00 в прямом эфире на телеканале "360". Он будет выбран методом жеребьевки.