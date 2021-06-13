В Тбилиси вспоминают погибших в наводнении в 2015 году

Шесть лет назад 13 июня в Тбилиси произошло крупное наводнение, оно унесло жизни десятков людей.

Наводнение случилось из-за схода оползня в реку Вере. Обычно небольшая речка разбушевалась, на Тбилиси двинулись массы воды, вперемешку с землей и выдернутыми с корнями деревьями. Вода сносила дома и уносила автомобили. В результате трагедии погибли 23 человека, без крыши над головой остались около 200 семей.

Со стихией шесть лет назад сражались сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии. Сегодня они возложили цветы к мемориалу погибших 13 июня и почтили память своего коллеги Зураба Музашвили, героически погибшего в тот день, сообщает пресс-служба ведомства.

Цветы к мемориалу возложили заместитель начальника Службы по управлению ЧС полковник Мамука Сепиашвили и начальник главного управления Тбилиси, вице-полковник гражданской безопасности Отар Кереселидзе.