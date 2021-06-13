Генсек ОБСЕ совершит официальный визит в Грузию 14-16 июня

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид 14 июня прибудет в Грузию с официальным двухдневным визитом, сообщили в пресс-службе МИД Грузии.

"14-16 июня 2021 года Грузию с официальным визитом посетит генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид", - информирует пресс-служба ведомства.

Генсек ОБСЕ проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, а также председателем грузинского парламента Кахабером Кучавой.

Также Хельга Шмид примет участие во встрече в рамках Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) в селе Эргнети. Запланированы переговоры генсека ОБСЕ с вице-премьером Грузии, главой МИД Давидом Залкалиани и госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия Теей Ахвледиани.