МИД Великобритании: Лондон заинтересован в улучшении отношений с Москвой

Великобритания хотела бы, чтобы отношения с Россией стали лучше, но при этом готова жестко отвечать на действия со стороны России, которые власти считают враждебными, рассказал в воскресенье глава МИД страны Доминик Рааб в интервью телеканалу Sky News

По его словам, Лондон должен адаптироваться к новым угрозам. "Мы будем делать это, совершенно четко давая понять России и другим враждебным государствам, что мы будем призывать их к ответственности и заставим платить за злонамеренные действия", - заявил Рааб.

"Однако мы в равной степени хотели бы улучшения отношений. Дверь дипломатии всегда широко открыта при готовности демонстрировать лучшую манеру поведения", - добавил он.

Министр подчеркнул, что не может согласиться с высказыванием экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о приближении новой холодной войны. По мнению Рааба, мир сейчас многополярный, поэтому аналогия с временами, когда было два полюса - США и СССР - не верна.