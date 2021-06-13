Вот как выглядит село Джафарабад Джебраильского района Азербайджана (ВИДЕО)

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеорепортаж из освобожденного от оккупации села Джафарабад Джебраильского района.

На кадрах видно, что село было практически стерло с лица земли за время оккупации. От зданий остались каменные руины, нет никакой инфраструктуры, единственная дорога заросла травой, так как долго время не использовалась.

Отметим, кадры сняты с расстояния, на освобожденных азербайджанских землях остается множество мин и снарядов со времен войны.