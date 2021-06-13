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Вот как выглядит село Джафарабад Джебраильского района Азербайджана (ВИДЕО)

Вот как выглядит село Джафарабад Джебраильского района Азербайджана (ВИДЕО)

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видеорепортаж из освобожденного от оккупации села Джафарабад Джебраильского района.

На кадрах видно, что село было практически стерло с лица земли за время оккупации. От зданий остались каменные руины, нет никакой инфраструктуры, единственная дорога заросла травой, так как долго время не использовалась.

Отметим, кадры сняты с расстояния, на освобожденных азербайджанских землях остается множество мин и снарядов со времен войны.

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Вестник Кавказа

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