Путин увидел профессионализм Байдена в продлении ДСНВ

Президент России Владимир Путин считает, что США продлили Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) "не с кондачка", а на основе профессионального анализа ситуации в мире. Об этом он сказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1". Российские лидер отметил, что продление договора было первым шагом новой администрации США во главе с президентом Джо Байденом.

"Я думаю, что это очень важный шаг и, в общем и целом, конечно, со стороны президента Байдена это проявление профессионализма. Потому что это сделано не с кондачка, это сделано на основе профессионального анализа ситуации в мире и в наших взаимоотношениях, в наших потенциалах", - отметил Путин.

Он добавил, что Россия не сделала ни одного шага для ухудшения отношений с США по теме безопасности.