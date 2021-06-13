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Чартерное авиасообщение появится между Узбекистаном и Грецией

Чартерное авиасообщение появится между Узбекистаном и Грецией

Представители Министерства туризма и спорта Узбекистана с рабочим визитом посетили Афины.

Делегация встретилась с министром туризма Греции Харисом Теоксарисом и его заместителем Софией Захараки. Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в области туризма и взаимного налаживания чартерных рейсов, сообщает пресс-служба Узбектуризма.

Кроме того, для греческой диаспоры в Узбекистане откроются бесплатные языковые курсы при культурном центре.

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Вестник Кавказа

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