Массовое ДТП в Тбилиси - что известно о пострадавших

Накануне в Тбилиси у здания клиники New Hospital грузовик врезался в несколько легковых автомобилей, на месте скончался один человек, восемь были госпитализированы.

В больнице позже умер еще один пострадавший. На лечении остаются четверо, состояние трех из них крайне тяжелое.

"Один из пострадавших - несовершеннолетний, состояние которого все еще тяжелое, и ему диагностировали множественные травмы и переломы. В настоящее время осуществляется интенсивная терапия и лечение. При необходимости пациентов могут прооперировать", - рассказал реаниматолог New Hospital Александр Мхаргрдзели.

Возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения транспорта или его эксплуатации, повлекшее причинение смерти".