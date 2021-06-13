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Массовое ДТП в Тбилиси - что известно о пострадавших

Массовое ДТП в Тбилиси - что известно о пострадавших

Накануне в Тбилиси у здания клиники New Hospital грузовик врезался в несколько легковых автомобилей, на месте скончался один человек, восемь были госпитализированы.

В больнице позже умер еще один пострадавший. На лечении остаются четверо, состояние трех из них крайне тяжелое.

"Один из пострадавших - несовершеннолетний, состояние которого все еще тяжелое, и ему диагностировали множественные травмы и переломы. В настоящее время осуществляется интенсивная терапия и лечение. При необходимости пациентов могут прооперировать", - рассказал реаниматолог New Hospital Александр Мхаргрдзели.

Возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения транспорта или его эксплуатации, повлекшее причинение смерти".

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Вестник Кавказа

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