В Москве отменили выпускной в Парке Горького

Власти Москвы на фоне ухудшающейся ситуации с коронавирусом приняли решение отменить общегородской выпускной в Парке Горького.

"Общегородского праздника для выпускников, который традиционно проходил в конце июня в Парке Горького, в этом году не будет. Решение о его отмене принято в связи с тем, что в столице остается сложной ситуация с коронавирусом и наблюдается значительный рост числа заболевших, в том числе и среди школьников", - сообщили в воскресенье в пресс-службе столичного департамента образования и науки, пишет ТАСС.

Напомним, в Москве заболеваемость поднялась в последние дни до уровня декабря, за минувшие сутки выявили 7,7 тыс случаев заражения. Коэффициент распространения по России дольше недели держится выше единицы. В Москве он достиг 1,8 - максимум с 29 сентября.