В России выявили 14 723 случая коронавируса - максимум с 13 февраля

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 14,7 тыс новых случаев заболевания - максимум с 13 февраля.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 14 723 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 373 (16,1%) без клинических проявлений», - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 7 704, это максимум с 24 декабря, в Московской области - 953, в Петербурге - 862. В Крыму 127 новых случаев заболевания, в Краснодарском крае - 104, в Ставропольском крае - 62, в Дагестане - 46, в Кабардино-Балкарии - 13, в Карачаево-Черкесии - 12, в Ингушетии - 9, в Адыгее - 9, в Чечне - 8, в Северной Осетии - 8.

Суточный прирост поднялся до 0,28%, общее число инфицированных россиян достигло 5 208 687 человек.

Выписаны по выздоровлении за сутки 9 166 человек, за весь период - 4 801 335 человек.

Умерли за сутки 357 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 126 430 человек.