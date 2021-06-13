В Израиле изберут нового спикера Кнессета и утвердят состав правительства

В воскресенье в 16.00 состоится специальное заседание Кнессета (парламент Израиля), в рамках которого будет выбран новый спикер, а также будет утвержден состав кабмина, сформированный по итогам выборов 23 марта.

"В соответствии с решением организационной комиссии Кнессет соберется в воскресенье в 16:00 на специальное пленарное заседание для избрания спикера Кнессета 24-го созыва и утверждения формирования 36-го правительства страны во главе с депутатом Нафтали Беннеттом", - сообщает пресс-служба израильского парламента.

После этого состоится присяга министров во главе с премьер-министром Нафтали Беннетом, уточнили в пресс-службе. "Затем глава правительства, ротационный глава правительства и министры принесут присягу верности Государству Израиль", - добавили в Кнессете.

В правительство Израиля войдут партии "Еш атид" Яира Лапида, "Ямина" Нафтали Беннета, "Наш дом - Израиль" Авигдора Либермана, "Кахоль-Лаван" министра обороны Бени Ганца, "Новая надежда", левые партии "Авода", "Мерец" и арабская "Раам". Беннет станет премьером на первые два года, согласно коалиционным соглашениям, а Лапид будет альтернативным премьером и сменит его по истечении этого срока.