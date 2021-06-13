В Москве наступил самый теплый день с начала лета
Согласно прогнозам синоптиков, в воскресенье воздух в Москве может прогреться до 27 градусов тепла.
"Уже на 8 часов в Москве было плюс 21,7 градуса. Сегодняшний день точно будет самым теплым в текущем июне, он не будет последним самым теплым. Но в июне так тепло еще не было",- сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
В этот день воздух будет теплее среднестатистической нормы на 4 градуса.
Кроме того, в воскресенье москвичи смогут открыть купальный сезон, добавил синоптик. "Также я думаю, что купальный сезон может стартовать уже сегодня, поскольку вода прогреется до плюс 18 градусов",- заявил он.
Вестник Кавказа
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