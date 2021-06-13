В Москве наступил самый теплый день с начала лета

Согласно прогнозам синоптиков, в воскресенье воздух в Москве может прогреться до 27 градусов тепла.

"Уже на 8 часов в Москве было плюс 21,7 градуса. Сегодняшний день точно будет самым теплым в текущем июне, он не будет последним самым теплым. Но в июне так тепло еще не было",- сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.

В этот день воздух будет теплее среднестатистической нормы на 4 градуса.

Кроме того, в воскресенье москвичи смогут открыть купальный сезон, добавил синоптик. "Также я думаю, что купальный сезон может стартовать уже сегодня, поскольку вода прогреется до плюс 18 градусов",- заявил он.