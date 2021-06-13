В Москве вступили в силу новые ограничения по коронавирусу

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин на фоне подъема заболеваемости коронавирусом установил в городе режим нерабочих дней с 15 по 18 июня включительно и ввел новые коронавирусные ограничения, они вступают в силу в воскресенье, 13 июня.

С 13 по 20 июня рестораны, кафе, бары и клубы Москвы в ночные часы (с 23:00 до 06:00) смогут обслуживать посетителей только навынос. Также по ночам не будут работать веранды.

Закрываются до 20 июня детские комнаты и фуд-корты в торговых центрах.

С воскресенья не работает Московский зоопарк, а также "объекты отдыха и развлечений" в городских парках - аттракционы, пункты проката, детские площадки. В парках в ближайшую неделю разрешено только гулять.

Городские учреждения дополнительного образования временно приостановят свою деятельность.

Нерабочие дни также касаются "предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям)", за исключением критически важных для обеспечения работы инфраструктуры города организаций, предприятий "оборонки", Росатома, Роскосмоса и других стратегических отраслей.

Отметим, что новые ограничения не коснутся сдачи ЕГЭ, не повлияют на работу детских садов и медицинских учреждений.

Также под ограничения не попадает открывшаяся в "Лужниках" фан-зона для просмотра матчей Евро-2020, на площадку пустят 3,5 тыс зрителй вместо 5 тыс.

Напомним, в последние дни заболеваемость коронавирусом в Москве начала расти, в субботу выявили 6 701 случай заражения - максимум с 26 декабря 2020 года, половина всех случаев за сутки в России.