Евро-2020: Россия уступила Бельгии

Только что в Санкт-Петербурге завершился матч 1-го тура чемпионата Европы по футболу между сборными России и Бельгии. Победу со счетом 3:0 одержала бельгийская команда.

Голами в составе бельгийцев отметились Ромелу Лукаку (10-я и 88-я минуты) и Тома Менье (34-я минута).

На данный момент сборная Бельгии с 3 очками занимает первое место в группе B. На втором месте находится команда Финляндия, в активе которой также 3 очка, однако она уступает бельгийцам по дополнительным показателям. Третью и четвертую строчки занимают сборные Дании и России, не набравшие пока ни одного очка.