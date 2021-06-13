Мовсар Евлоев померяется силами с канадцем Хакимом Даводу

Завтра, 13 июня, российский полулегковес Мовсар Евлоев из Ингушетии проведёт пятый бой в UFC с обидчиком чеченского бойца Зубайры Тухугова, спортсменом из Канады Хакимом Даводу.

Сейчас спортсмен из Ингушетии считается фаворитом, но бой, скорее всего, будет непростым. Их трехраундовый поединок пройдёт в главном карде турнира UFC 263, и оба спортсмена идут на победной серии, каждый из них провел по 14 боев, - передает "АиФ-Ставрополье"

Хаким Даводу - базовый тайбоксер, очень техничный, быстрый, любит работать сериями, расстреливая оппонентов на дистанции. Он провел 14 поединков и одержал 12 побед. Мовсар Евлоев не проиграл ни одного боя, в смешанных единоборствах он с 2014 года.

Последний раз Мовсар бился в январе этого года и выиграл раздельным решением судей.