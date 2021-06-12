Полмиллиона жителей Душанбе обеспечат централизованным отоплением

В столице Таджикистана будет реализован масштабный проект теплоснабжения - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил на эти цели $10 млн, - пишут таджикские СМИ.

Работы по программе пройдут в два этапа и завершатся в 2025 году. В рамках проекта центральное отопление запланировано провести в квартиры и дома более 500 тыс жителей Душанбе, - сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента Таджикистана.

"Целью проекта является снижение потерь тепловой энергии, сокращение затрат на производство тепловой энергии и устранение аварий в сетях горячего водоснабжения Душанбе", - рассказал министр финансов Таджикистана Файзиддин Гаххорзода, отметив, что проект предусматривает установку новых труб и введение новой системы горячего водоснабжения.