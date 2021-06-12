В Узбекистане завершилась реставрация уникального Катталангарского Корана

Узбекские реставраторы закончили восстановление уникального Катталангарского Корана, которое было начато в 2019 году и состоялось во многом благодаря личной поддержке Саиды Мирзиеевой, на тот момент занимавшей должность заместителя директора Агентства информации и массовых коммуникаций страны.

Катталангарский Коран имеет колоссальное религиозное значение для ислама и мусульман и относится к тем ценностям, которые составляют культурное и историческое наследие всего человечества, - передает Podrobno.uz.

Восстановлением уникального документа занимались Национальная библиотека Узбекистана им. А. Навои, Фонд развития и культуры при министерстве культуры, Управление мусульман Узбекистана, а работы выполнены реставраторами всемирно известного Лувра Аксель Деле и Аурелией Стрети.

Это был очень кропотливый труд: сначала был создан план реставрации, проведены письменные описания и фотофиксации состояния Корана, затем его страницы были демонтированы на отдельные листы, удалена прежняя прошивка, из-за которой края страниц повреждались. Непосредственно процесс реставрации 13 страниц священной книги прошел в феврале минувшего 2020 года, после чего их поместили под пресс на 15 месяцев.

На заключительном этапе, проходившем в конце мая нынешнего, 20201 года, страницы были извлечены из-под пресса, им постарались придать максимально первоначальный вид и для сохранности поместили в специальную упаковку.

Катталангарский Коран долгое время хранился в мечети Лангар ота в Камашинском районе Кашкадарьинской области и считается одним из старейших рукописей Мусхафа в исламском мире. Как показали научные исследования, манускрипт был создан в последней четверти VIII века - в период формирования правил арабской грамматики. Его общий объем мог составлять 206 страниц, однако на сегодняшний день сохранилось только 97 из них, 17 – в Узбекистане.

В мире существует лишь один экземпляр Катталангарского Корана, - отметил председатель Управления мусульман Узбекистана муфтий Усмонхон Алимов, рассказав, что недавно Управление мусульман Узбекистана получило факсимиле 81 страницы Корана, которые хранятся в Санкт–Петербурге. Теперь уникальная рукопись будет храниться в стране столетиями и передаваться из поколения в поколение, - заключил Усмонхон Алимов.