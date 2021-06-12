Глава Адыгеи вручил паспорта отличникам республики

В Майкопе состоялась церемония вручения паспортов десяти школьникам республики. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции "Мы - граждане России".

Среди награжденных – победители и призеры всероссийских школьных олимпиад, творческих и спортивных состязаний, а также юнармейцы и активные участники волонтерского движения.

В торжественной церемонии принял участие глава региона Мурат Кумпилов. Приветствуя собравшихся, он отметил символичность проведения церемонии в канун одного из главных государственных праздников нашей страны – Дня России.

"Сила России – в ее людях, в тех, кто искренне любит свою Родину; понимает свою ответственность за ее настоящее и будущее; добросовестно трудится на ее благо; бережно относится к окружающей среде; заботится о своих близких и помогает тем, кто в этом нуждается. Уверен, каждый из вас станет таким ответственным гражданином России, сделает много полезных и важных вещей, которыми мы, ваши старшие, будем гордиться", - подчеркнул он.

Глава республики подчеркнул, что органы власти делают все возможное для развития молодежи.

"К своим четырнадцати годам вы уже показали высокие результаты в учебе, спорте, творчестве и волонтерстве. Вам уже знаком вкус победы. Вы не боитесь пробовать что-то новое и двигаться вперед. Продолжайте свой путь к успеху, всегда добивайтесь большего. Для дальнейшего развития региона нужны грамотные специалисты. Станьте надежной опорой для своих старших и никогда не переставайте любить свою родину", - заключил глава Адыгеи.