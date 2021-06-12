В казахстанском Петропавловске заложили новый маслозавод

В казахстанском Петропавловске началось строительство маслоэкстракционного завода, - сообщил аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.

Завод будет ежегодно перерабатывать 370 тыс т масличных культур, и проблем с сырьем у него не будет, поскольку область лидирует в стане по их выращиванию, - написал Аксакалов в своем аккаунте в социальной сети.

"Ежегодно засевается 1 млн га - это треть всех площадей в республике. Запустив новый завод, мы сможем перерабатывать львиную долю маслосемян в регионе. Также на предприятии будут получать высокопротеиновые кормодобавки: жмых и шрот, которые сейчас завозятся из других регионов", - цитирует его МИА "Казинформ".