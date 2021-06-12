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Джонсон обсудил с Меркель "дестабилизирующие действия" России и КНР

Джонсон обсудил с Меркель &quot;дестабилизирующие действия&quot; России и КНР

Сегодня, 12 июня, на саммите "Большой семерки" (G7) состоялась встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом говорится в коммюнике канцелярии главы британского правительства.

В ходе переговоров стороны обсудили ряд международных вопросов, включая "дестабилизирующую деятельность Китая и России", сказано в коммюнике.

Другие детали разговора британского премьера и канцлера ФРГ не приводятся, передает РИА Новости.

Напомним, саммит "Большой семерки" в очном формате проходит с 11 по 13 июня на британском полуострове Корнуолл.

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