Армения отметила день рождения террориста Мелконяна

Новые власти Армении нашли повод для праздника – в стране отметили день рождения международного террориста, одного из лидеров националистической террористической армянской группировки "АСАЛА" (Армянская секретная армия освобождения Армении) Монте Мелконяна.

Возмущает и то, что столь необычный способ отметить национальный российский праздник – День России – придумали члены армянской диаспоры из "Союза армян России", которые сегодня решили провести "вечер памяти Монте Мелконяна", - передает "Рамблер".

Судя по красочному объявлению, вечер состоится в молодежном центре САР и частично – возле здания армянской церкви, а его программа не отличается разнообразием: "флешмоб со свечами в майках с его (Мелконяна) портретом", документальный фильм о нем, пока некая художница будет рисовать еще один его портрет, а в конце все выпьют чаю.

Дата проведения выбрана не случайно - 12 июня Мелконян как раз погиб, однако это не первый случай, когда члены армянской диаспоры пытаются "привязать" Мелконяна к событиям всероссийского масштаба – взять хотя бы их попытку "записать" террориста в герои Великой Отечественной войны, предпринятую в День Победы лишь месяц назад.

Российские власти обычно крайне жестко пресекают и карают подобные выходки. А террор армянских националистов россиянам знаком не понаслышке: именно представители армянского националистического движения в 1977 году совершили самый первый теракт в московском метро, продолжив его серией взрывов в двух продуктовых магазинах – на Лубянке и нынешней Никольской.

Монте Мелконян, которого армяне чтут как своего национального героя, – на самом деле американец. Но после учебы его с распростертыми объятиями приняли в ряды террористической организации АСАЛА – той самой, террористы которой тремя годами ранее устроили серию взрывов в Москве. Отсидев во французской тюрьме, куда его посадили за подделку документов, незаконное пересечение с ними государственной границы и хранение оружия, Мелконян был выслан в Южный Йемен, откуда в 1991 году отправился в Нагорный Карабах, чтобы заняться тем, что умел – убивать людей. В начале 1992 года его террористы осадили, а потом захватили село Гарадаглы и перебили все азербайджанское население – 145 человек, включая 15 женщин и 13 детей.

Провозглашая Мелконяна своим национальным героем, армяне о многом умалчивают – например, о том, что командовать "карательным отрядом" наемников и штабом в Мартуни его назначили в первую очередь из-за того, что он "человек со стороны". В Ходжалы он вообще "опоздал на несколько часов" – прибыл, когда бойня уже закончилась. И он продолжал командовать отрядом, убивавшим мирных азербайджанцев. И сама его гибель довольно показательна: он трепетно относился к каждому имевшемуся в его распоряжении танку, и лично выезжал на место, если одну из его боевых машин подбивали. В такой поездке он и был убит азербайджанскими военными.

Он убивал азербайджанцев рука об руку с наемниками из Ливана и Сирии. После учебы он метался из страны в страну, осваивая подрывное дело, тактику уличных боев и владение оружием. Он подбивал людей на протестные выступления, тем самым подставляя их под пули, а сам оставался "в непосредственной близости" – но все же в стороне. И в Нагорный Карабах он поехал убивать, как делал это и раньше.

Теперь же в Москве - в столице одной из самых многонациональных стран мира, страны, долгие годы борющейся с терроризмом, его "земляки" чтят память террориста и националиста…