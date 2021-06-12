Лидеры G7 предложили миру альтернативу китайскому "Шелковому пути"

В рамках саммита стран Группы семи (G7), проходящего в Великобритании, лидеры "семерки" договорились о запуске новой глобальной инфраструктурной инициативы для развивающихся стран, которая фактически станет противовесом китайскому проекту "Шелковый путь", - говорится в распространенном заявлении пресс-службы Белого дома.

"Сегодня президент Джо Байден встретился с лидерами G7, чтобы обсудить стратегическое соперничество с Китаем и договориться предпринять конкретные действия с целью помочь обеспечить огромные потребности в сфере инфраструктуры в странах с низким и средним уровнями дохода", - отмечается в документе, передает ТАСС.

Впрочем, с инициативой США согласились не все - участники саммита серьезно разошлись во мнениях относительно подхода к Китаю, - сообщил американский телеканал СNN.

Байден "настоятельно призвал других лидеров публично критиковать антидемократические методы Китая, подчеркнув необходимость действий". Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канадский премьер Джастин Трюдо и президент Франции Эмманюэль Макрон согласились с ним в том, что касается призыва к "более жестким действиям", а вот канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Италии Марио Драги и представители ЕС "стремились выделить сферы сотрудничества с Китаем", - сообщили в вашингтонской администрации.

В итоге представители США, Великобритании и Канады "призывали к более жестким действиям против Китая и его авторитарных методов". Речь, в частности, идет об утверждениях о нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Участники саммита согласились, что следует работать над "инициативой в сфере инфраструктуры для соперничества с китайской программой "Один пояс - один путь", на чем, в частности, настаивал Байден.

"По словам официальных лиц, вопросы, касающиеся Китая, стали одним из самых сложных составляющих повестки встречи Группы семи", - говорится в материале: было общее понимание того, что со стороны Китая исходит угроза, однако не было полного согласия относительно дальнейших действий.

"В конечном итоге президент Байден и партнеры по G7 согласились запустить новую смелую глобальную инициативу по инфраструктуре - "Восстановим мир лучше, чем он был" (Build Back Better World)", - сообщила пресс-служба, пояснив: суть инициативы заключается в том, чтобы под руководством "крупнейших демократий" помочь сократить потребности развивающихся стран в финансировании инфраструктуры в объеме более $40 трлн. "Инициатива Build Back Better World будет глобальной по своему масштабу - от Латинской Америки и Карибского региона до Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона", - уточняется в заявлении.

Новая инициатива фактически задумана в качестве противовеса знаменитому "Шелковому пути", также известному как инициатива "Один пояс - один путь", в соответствии с которой с 2013 года китайские стратегические инвестиции в инфраструктуру получили почти 70 стран. "Что касается инфраструктурной инициативы, то Соединенные Штаты и многие наши партнеры и друзья во всем мире в течение долгого времени скептически относились к инициативе Китая "Один пояс - один путь". Мы видим, что китайское правительство демонстрирует недостаточную прозрачность, низкие стандарты в области экологии и труда, а также, конечно же, отсутствие целостного подхода, в результате чего многие страны оказались в еще худшем положении, чем раньше", - заявил представитель американской администрации высокого ранга.

Инициатива "Один пояс - один путь" представляет собой концепцию, предложенную в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились более 150 стран и международных организаций.