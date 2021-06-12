Евро-2020: встреча Дании и Финляндии возобновится в 21:30 мск

Матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Дании и Финляндии возобновится в 21:30 мск. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте УЕФА.

Напомним, встреча Дания – Финляндия была прервана после того, как на 43-й минуте полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание у края поля. Игрока увезли со стадиона на скорой, он находился в сознании. По словам агента 29-летнего хавбека, Кристиан дышит и может говорить.