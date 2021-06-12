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Невинномысск стал побратимом белгородского Шебекино

Фото пресс-службы администрации Невинномысска
Фото пресс-службы администрации Невинномысска

Белгородский городской округ Шебекино стал побратимом Невинномысска, - сообщили в  мэрии ставропольского города химиков.

В преддверии Дня России документ подписали мэр Невинномысска Михаил Миненков и глава шебекинской администрации Владимир Жданов, - передает "АиФ-Ставрополье".

Выбор побратима был не случайным: Шебекино, как и Невинномысск, город химиков, и это окажет свое влияние на деловые связи двух городов, - поведал Михаил Миненков.

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Вестник Кавказа

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