Невинномысск стал побратимом белгородского Шебекино

Белгородский городской округ Шебекино стал побратимом Невинномысска, - сообщили в мэрии ставропольского города химиков.

В преддверии Дня России документ подписали мэр Невинномысска Михаил Миненков и глава шебекинской администрации Владимир Жданов, - передает "АиФ-Ставрополье".

Выбор побратима был не случайным: Шебекино, как и Невинномысск, город химиков, и это окажет свое влияние на деловые связи двух городов, - поведал Михаил Миненков.