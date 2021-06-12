Евро-2020: матч Дании и Финляндии прерван, игрока хозяев увезли со стадиона на скорой

Матч первого тура чемпионата Европы по футболу в группе B между сборными Дании и Финляндии, проходивший в Копенгагене, прерван.

На 43-й минуте полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание у края поля. Игра была остановлена, на поле выбежали врачи, которые начали проводить реанимационные процедуры, включая использование дефибриллятора.

В дальнейшем медики растянули ширму и, прикрывая игрока, вынесли его за пределы поля в окружении партнеров по команде. После этого 29-летнего хавбека увезли со стадиона на скорой, он находился в сознании.

Напомним, в группе В, помимо Дании и Финляндии, выступят национальные команды России и Бельгии. Матч Россия – Бельгия состоится сегодня в Санкт-Петербурге. Начало в 22:00 (мск).