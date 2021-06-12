Грузия поможет Азербайджану и Армении в решении гуманитарных вопросов

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, принимавший активное участие в процессе передачи Азербайджаном 15 армянских военнопленных Армении в обмен на карты минных полей, заявил, что Тбилиси и в будущем готов участвовать в урегулировании гуманитарных вопросов между странами, - говорится в распространенном в субботу сообщении правительства Грузии.

"При активном посредничестве премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и и.о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипа Рикера азербайджанская сторона освободила 15 граждан Армении, задержанных во время конфликта. ...Грузия и в будущем готова в случае необходимости помочь партнерам и активно участвовать в решении гуманитарных вопросов, в первую очередь", - говорится в сообщении, передает ТАСС.